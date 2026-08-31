Page Six: Хантер Байден рассказал, как президент США навещал его в наркопритоне

Сын бывшего президента США Хантер Байден рассказал в подкасте Dopey, что его отец Джо Байден, будучи вице-президентом страны, дважды приезжал к нему в наркопритон в сопровождении кортежа и сотрудников Секретной службы.
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