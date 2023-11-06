Стюардессы в США несколько лет носили вредную для здоровья токсичную униформу

Более $1 млн отсудили бортпроводники у американских авиалиний. Как рассказывает Nypost, из-за токсичной униформы у бортпроводниц начались головные боли, проблемы с дыханием, тошнота и другие проблемы со здоровьем.
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