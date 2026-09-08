Правительство Китая вливает $54 миллиарда в капитал крупнейших государственных банков и страховщиков

Министерство финансов Китайской Народной Республики официально подтвердило масштабную программу рекапитализации финансового сектора страны на общую сумму 54 миллиарда долларов США.
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