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Аргументы недели

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Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Очередное выступление политолога Михаила Бурды, начальника отдела миграционной политики института «Царьград», подняло крайне неудобную тему, которую в публичном поле предпочитают либо замалчивать, либо обсуждать исключительно в сухом контексте экономических показателей.

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