Муж Аллы Пугачевой поделился редким снимком с певицей

Алла Пугачева, популярная российская исполнительница, недавно вновь обосновалась в Израиле, где она в основном проводит время со своими детьми, Гарри и Лизой, а также старается находить время для общения с мужем, Максимом Галкиным*, чьи визиты домой стали более редкими.