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В 11 районах Тувы ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей в села

В 11 районах Тувы ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей в села

В Восточной Сибири резко участились случаи появления бурых медведей вблизи населенных пунктов. В Красноярске от жителей за неделю поступило 100 таких сообщений, одного агрессивного медведя, зашедшего на жилой участок, пришлось убить.

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