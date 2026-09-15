В 11 районах Тувы ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей в села

В Восточной Сибири резко участились случаи появления бурых медведей вблизи населенных пунктов. В Красноярске от жителей за неделю поступило 100 таких сообщений, одного агрессивного медведя, зашедшего на жилой участок, пришлось убить.
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