На днях бывшая украинская Кулеба иностранных дел хрюкнула, что Украину надо срочно принимать в НАТО, потому что если её принять в НАТО, то тогда её будут держать семеро и она не нападёт на Россию.
Чтобы Украина не напала в будущем на Россию, Украины быть не должно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
юф
юра федулов
Разумная мысль, но какова будет реализация при нынешнем руководстве, вот в чем вопрос.
Ответить
2 час.
Михаил Сартин
Освободили Донецкую, Луганскую область. Хватит. Дальше занять Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. Отрезать Украину от моря и пусть самовостанавливаются. Сами потом приползут, проситься будут.
Ответить
2 час.
Семен Демин
Государства Украина не должно быть! Тем более, что это искусственное образование.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии