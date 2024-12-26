Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чтобы Украина не напала в будущем на Россию, Украины быть не должно

На  днях бывшая  украинская  Кулеба  иностранных  дел   хрюкнула, что   Украину   надо  срочно  принимать  в  НАТО,  потому что  если   её   принять   в  НАТО, то    тогда  её  будут  держать  семеро  и она  не  нападёт    на  Россию.

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Комментарии
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юф
юра федулов
Разумная мысль, но какова будет реализация при нынешнем руководстве, вот в чем вопрос.
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2 час.
Михаил Сартин
Освободили Донецкую, Луганскую область. Хватит. Дальше занять Херсонскую, Николаевскую и Одесскую. Отрезать Украину от моря и пусть самовостанавливаются. Сами потом приползут, проситься будут.
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2 час.
Семен Демин
Государства Украина не должно быть!  Тем более, что это искусственное образование.
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1 час.

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