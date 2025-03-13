Тойота сбила 17-летнего парня на дороге между Усолье-Сибирским и Тельмой

Автоавария произошла утром 13 марта. Предварительно полиция установила, что 49-летний водитель «Toyota Ist» сбил 17-летнего парня, который находился на проезжей части участка старого направления автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
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