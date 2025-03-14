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Трамп попросил Верховный суд отменить гражданство США по праву рождения

Трамп попросил Верховный суд отменить гражданство США по праву рождения

Белый дом подал заявку в Верховный суд США с просьбой отменить решение федерального суда. Оно заблокировало указ администрации американского лидера Дональда Трампа об отмене предоставления гражданства по праву рождения.

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