Угрожавший премьеру Грузии еврокомиссар заявил, что его не так поняли

Угрожавший премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели заявил, что его не так поняли, а фраза про "судьбу Фицо" была якобы вырвана из контекста.
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