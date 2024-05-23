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Угрожавший премьеру Грузии еврокомиссар заявил, что его не так поняли

Угрожавший премьеру Грузии еврокомиссар заявил, что его не так поняли

Угрожавший премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели заявил, что его не так поняли, а фраза про "судьбу Фицо" была якобы вырвана из контекста.

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