«Черноморец» обратился к болельщикам после получения отказа в лицензии РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать отказ в выдаче лицензии, необходимой для участия в чемпионате Российской премьер-лиге (РПЛ) (сезон 2025/2026), следует из обращения новороссийской команды, опубликованном в её Telegram-канале.