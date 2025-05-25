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«Черноморец» обратился к болельщикам после получения отказа в лицензии РПЛ

«Черноморец» обратился к болельщикам после получения отказа в лицензии РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать отказ в выдаче лицензии, необходимой для участия в чемпионате Российской премьер-лиге (РПЛ) (сезон 2025/2026), следует из обращения новороссийской команды, опубликованном в её Telegram-канале.

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