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Юрий Антонов: стоит использовать СК и ФСБ для решения проблемы со спам-звонками

Юрий Антонов: стоит использовать СК и ФСБ для решения проблемы со спам-звонками

Юрий Антонов высказал недовольство по поводу постоянных спам-звонков, с которыми он сталкивается. Народный артист РСФСР предложил обращаться за помощью в Следственный комитет и ФСБ для решения этой проблемы, сообщает издание «Абзац».

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