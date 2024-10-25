Юрий Антонов: стоит использовать СК и ФСБ для решения проблемы со спам-звонками

Юрий Антонов высказал недовольство по поводу постоянных спам-звонков, с которыми он сталкивается. Народный артист РСФСР предложил обращаться за помощью в Следственный комитет и ФСБ для решения этой проблемы, сообщает издание «Абзац».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии