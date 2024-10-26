В Иванове молодая пара окажется в тюрьме из-за наркотиков

Преступный замысел не был доведен до конца, деятельность пары пресекли правоохранители.В Иванове суд признал молодого мужчину виновным по статьям, связанным с попыткой незаконного распространения наркотиков через интернет-сеть организованной группой в значительных объемах.
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