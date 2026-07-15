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Шерки о Франции на ЧМ: «Все команды боялись нас, мы проиграли только сами себе. У нас было все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки прокомментировал поражение от Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2).

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