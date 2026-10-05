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США перебрасывают еще один авианосец и почти 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток — Трамп угрожает новыми ударами по Ирану

США перебрасывают еще один авианосец и почти 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток — Трамп угрожает новыми ударами по Ирану

   NZZ: США направили в Персидский залив авианосец "Теодор Рузвельт" Бортинженер моет лобовое стекло истребителя, стоящего на палубе авианосца «Теодор Рузвельт» - ИноСМИ, 1920, 03.

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