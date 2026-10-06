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Царьград

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Энергетики круглосуточно чинят сети в Озерске после аварии

Энергетики круглосуточно чинят сети в Озерске после аварии

В Озерске бригада из 20 специалистов «Россети Урал» с девятью единицами техники круглосуточно устраняет повреждение кабельной сети 6 кВ, из-за которого 5 октября без электричества остались улицы Иртяшская, Семенова, Матросова и другие районы города.

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