Энергетики круглосуточно чинят сети в Озерске после аварии

В Озерске бригада из 20 специалистов «Россети Урал» с девятью единицами техники круглосуточно устраняет повреждение кабельной сети 6 кВ, из-за которого 5 октября без электричества остались улицы Иртяшская, Семенова, Матросова и другие районы города.