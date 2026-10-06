Энергетики круглосуточно чинят сети в Озерске после аварии

В Озерске бригада из 20 специалистов «Россети Урал» с девятью единицами техники круглосуточно устраняет повреждение кабельной сети 6 кВ, из-за которого 5 октября без электричества остались улицы Иртяшская, Семенова, Матросова и другие районы города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генеральный Секре...
- ТВ Сделка отменяется...
- Энди Бернхэм отка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым