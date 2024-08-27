В Колумбии открыли расследование против Coca-Cola – ее завод забирал у людей воду во время засухи

Колумбийские власти объявили в понедельник о начале административного расследования против компании Coca-Cola, которая, предположительно, забирала на нужды своего завода тысячи литров воды «без ограничений» в Ла-Калере, городе недалеко от Боготы, в горах.
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