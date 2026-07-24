️📅 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В 1993 году опубликовано сообщение Центрального Банка России об изъятии из обращения купюр советского образца и прекращении их хождения на всей территории страны.
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️📅 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В 1993 году опубликовано сообщение Центрального Банка России об изъятии из обращения купюр советского образца и прекращении их хождения на всей территории страны.
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