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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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День прыжков. Лысенко, Иванюк, Кнороз, Кочанова, Спиридонова, Моргунов, Волков выступят на турнире

День прыжков Москва Начало – 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».  Прыжки с шестом Женщины 1.

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