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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннарумма пропустил 2 гола от «Атлетико» после трех ударов в створ в двух атаках

«ПСЖ» дома проиграл «Атлетико» (1:2) в четвертом туре Лиги чемпионов, пропустив от Науэля Молины на 18-й минуте и от Анхеля Корреа на 93-й.

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