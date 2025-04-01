Госдеп призвал не исключать неудобных людей из политического процесса

Западным государствам нужно поддерживать демократические ценности не только на словах, при этом не следует исключать из политического процесса неудобных персонажей, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя вынесенный французским судом приговор руководителю парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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