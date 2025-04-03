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«Герани» бьют первыми: срыв нападения на Приднестровье и Белгородчину

«Герани» бьют первыми: срыв нападения на Приднестровье и Белгородчину

«Герани» бьют первыми: срыв нападения на Приднестровье и Белгородчину Юлия СоколоваУтром накануне стало известно: ударами российских дронов-камикадзе «Герань» были поражены ключевые военные объекты ВСУ в Одесской и Харьковской областях.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Это хорошо, если всё так! Юг нам нужно взять и это будет окончание СВО. Однако есть ли силы для этого. Время покажет!
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21 час.
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