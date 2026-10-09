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62ИНФО | Новости Рязани

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Скопинец стал лучшим на чемпионате ЦФО по стрельбе из карабина

Скопинец стал лучшим на чемпионате ЦФО по стрельбе из карабина

Скопинец Алексей Остроух занял первое место на чемпионате Центрального федерального округа по практической стрельбе из карабина.

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