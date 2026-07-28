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Депутат Новиков: Трамп может поддержать Украину из-за Ирана

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил News.ru, что президент США Дональд Трамп мог неожиданно поддержать Украину из-за сложной ситуации вокруг Ирана.

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