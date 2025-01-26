ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    Выбор Габбард в разведку, первый признак развития деменции у ТрампаВ США заявили, чт...
  • Татьяна Гусева
    Когда кто-то на западе, или вообще из-за океана говорит, что выборы недействительны, или они их не признают, я не пон...В ЦИК Белоруссии ...
  • Игорь Васиков
    Британцам пора о сохранении себя подумать. Столько горя принесли миру!В Британии назвал...

Ветеринар указала на причины поджатия лап собаками во время прогулок

Ветеринар указала на причины поджатия лап собаками во время прогулок

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала 26 января, что главная причина того, что собака поджимает ноги во время прогулки — это мороз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх