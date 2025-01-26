Ветеринар указала на причины поджатия лап собаками во время прогулок

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко рассказала 26 января, что главная причина того, что собака поджимает ноги во время прогулки — это мороз.
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