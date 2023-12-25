Месси и глава Вооруженных сил Украины Залужный обменялись подарками

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил от восьмикратного обладателя "Золотого мяча", знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси, выступающего сейчас за американский клуб "Интер Майами", его футболку с автографом.
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