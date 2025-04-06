Политика как он...
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Политика как она есть

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ВВС США получили Skyraider на базе сельскохозяйственного самолета

ВВС США получили Skyraider на базе сельскохозяйственного самолета

Командование специальных операций военно-воздушных сил (ВВС) США (AFSOC) официально включило турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II, созданный на базе сельскохозяйственного самолета, в оперативный парк.

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