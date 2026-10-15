В Воронежской области второй раз за сутки объявили ракетную опасность.«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения», — сообщил губернатор Александр Гусев в Max в 11:11 (время совпадает с московским).
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