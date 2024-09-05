Пенсионеров калужской прокуратуры наградили за вклад в развитие региона

Губернатор Владислав Шапша наградил юбилейной медалью «80 лет Калужской области» пенсионеров региональной прокуратурыГубернатор Владислав Шапша наградил юбилейной медалью «80 лет Калужской области» пенсионеров региональной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)