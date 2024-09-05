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Калужские новости

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Пенсионеров калужской прокуратуры наградили за вклад в развитие региона

Пенсионеров калужской прокуратуры наградили за вклад в развитие региона

Губернатор Владислав Шапша наградил юбилейной медалью «80 лет Калужской области» пенсионеров региональной прокуратурыГубернатор Владислав Шапша наградил юбилейной медалью «80 лет Калужской области» пенсионеров региональной прокуратуры.

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