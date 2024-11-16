В Пентагоне назвали преграду на пути Украины в НАТО

Политика как она есть

Коррупция является преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС), Пентагона. «Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах», — отмечается в докладе.