Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Ира! Украинская мова ни в одной профессии не используется!!! Возьмём медицину. Разве врач станет называть ягодицы на ...На Украине заявил...
  • Karmadon
    Похоже, и вы от них недалеко ушли. Черт с ним, со странами, но ведь такое население ничего не стоит убедить, что атом...США в образовател...
  • Чак
    А потери ВС России???В Минобороны назв...

В Пентагоне назвали преграду на пути Украины в НАТО

В Пентагоне назвали преграду на пути Украины в НАТО

Коррупция является преградой на пути Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС), Пентагона. «Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах», — отмечается в докладе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх