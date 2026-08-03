10 тысяч гостей и ни одного происшествия: Росгвардия обеспечила безопасность «Карандаш‑феста» в Старице

Росгвардия помогла провести «Карандаш‑фест» в Старице без происшествий. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тверской области приняли участие в охране общественного порядка во время уличного фестиваля «Карандаш‑фест» в городе Старица.
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