10 тысяч гостей и ни одного происшествия: Росгвардия обеспечила безопасность «Карандаш‑феста» в Старице

Росгвардия помогла провести «Карандаш‑фест» в Старице без происшествий. Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Тверской области приняли участие в охране общественного порядка во время уличного фестиваля «Карандаш‑фест» в городе Старица.