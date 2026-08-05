Олег Флеганов и Иван Зайченко изменят рынок общепита в Екатеринбурге

Олег Флеганов и Иван Зайченко меняют формат общественного питания в Екатеринбурге 2026 года. Закрытие классических проектов, таких как «Географ» и «Бла Бла Бар», сменяется новыми форматами, что оживляет гастрономическую сцену города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии