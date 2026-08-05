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Царьград

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Олег Флеганов и Иван Зайченко изменят рынок общепита в Екатеринбурге

Олег Флеганов и Иван Зайченко изменят рынок общепита в Екатеринбурге

Олег Флеганов и Иван Зайченко меняют формат общественного питания в Екатеринбурге 2026 года. Закрытие классических проектов, таких как «Географ» и «Бла Бла Бар», сменяется новыми форматами, что оживляет гастрономическую сцену города.

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