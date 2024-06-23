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Нападение ВСУ на Севастополь является ритуальным преступлением, считает Захарова

Нападение ВСУ на Севастополь является ритуальным преступлением, считает Захарова

Во время очередного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, погибли три человека, в том числе двое детей, и более 100 человек получили ранения.

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Комментарии
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Астон Мартин
а если ритуально американский беспилотник завалить , или например авианосец , можно чужими руками , беззубость против америкосов уже выставлена на общемировое рассмотрение , все прекрасно видят что против америкосов ничего ...🥸
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15 час.
m
miha671
Вы что, а вдруг американцы разозлятся и нападут?
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11 час.

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