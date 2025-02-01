Аналитик Шуриков назвал индексацию страховых пенсий своевременной

Директор Института социально-экономического анализа и программ развития Андрей Шуриков отметил в беседе с RT, что стабильная поддержка социально незащищённых слоёв населения является одним из основных признаков социального государства.
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