В Нижнем Тагиле разгорается скандал из-за комментария к новости про избитую двумя подростками-южанами 11-летнюю девочку.
«Раздули из ничего». Полковник полиции высказался об избиении 11-летней тагильчанки
Комментарии
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наталья никифорова
Сволочь продажная... даже сам факт избиения девочки пацанами это уже отвратительно, а в данном конфликте речь идет еще и о сироте, за которую некому заступиться. Будь у нее отец, вряд ли ублюдкам так просто все сошло с рук. Эта мразь не должна служить в полиции. Выгнать надо с волчьим билетом.
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18 час.
нн
наталья никифорова
Дело не в национальности. а в личном сволочизме данного типа. Если бы он был русским и так себя повел, реакция была бы точно такая. Лично для меня нет разницы, мусульманин он, христианин или атеист. Мразь она и в Африке мразь....
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18 час.
МД
Михаил Дементьев
Ничего ему не будет. А национальность ни причем.
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37 мин.
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