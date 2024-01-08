«Раздули из ничего». Полковник полиции высказался об избиении 11-летней тагильчанки

наталья никифорова Сволочь продажная... даже сам факт избиения девочки пацанами это уже отвратительно, а в данном конфликте речь идет еще и о сироте, за которую некому заступиться. Будь у нее отец, вряд ли ублюдкам так просто все сошло с рук. Эта мразь не должна служить в полиции. Выгнать надо с волчьим билетом.

нн наталья никифорова Дело не в национальности. а в личном сволочизме данного типа. Если бы он был русским и так себя повел, реакция была бы точно такая. Лично для меня нет разницы, мусульманин он, христианин или атеист. Мразь она и в Африке мразь....