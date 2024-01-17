В Иркутске осудят семерых сотрудников ДПС за взятки более 5 млн рублей от водителей

В Иркутске семеро сотрудников дорожно-патрульной службы стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в получении взяток в размере 5 миллионов рублей от водителей грузовиков, которые перевозят древесину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии