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Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение об отзыве регистрационных удостоверений двух американских лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических заболеваний крови.

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