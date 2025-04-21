Минздрав РФ отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение об отзыве регистрационных удостоверений двух американских лекарственных средств, предназначенных для лечения онкологических заболеваний крови.
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