📹⚡️Комплекс противодействия командно-телеметрическим и радионавигационным каналам БПЛА РБ-504П-Э "Силок" присутствует в составе экспозиции Рособоронэкспорта на выставке IQDEX 2025 в Багдаде.
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📹⚡️Комплекс противодействия командно-телеметрическим и радионавигационным каналам БПЛА РБ-504П-Э "Силок" присутствует в составе экспозиции Рособоронэкспорта на выставке IQDEX 2025 в Багдаде.