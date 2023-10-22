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Роналду планирует играть на профессиональном уровне до 40 лет

Роналду планирует играть на профессиональном уровне до 40 лет

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, сколько ещё планирует продолжать карьеру. «Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на своё тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет.

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