Роналду планирует играть на профессиональном уровне до 40 лет

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, сколько ещё планирует продолжать карьеру. «Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, потом посмотрю на своё тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет.
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