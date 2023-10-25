Совфед одобрил закон, по которому Россия не должна будет отчитываться перед Советом Европы в случае введения военного положения

Также сенаторы проголосовали за отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон, исключающий из законодательства РФ положения об обязательстве информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в России военного и чрезвычайного положений.