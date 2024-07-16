Китай выступил против продажи оружия США Тайваню

Ни одной стране, организации или частному лицу не стоит недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучий потенциал китайского правительства и народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
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