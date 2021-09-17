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Теплоэнергетики вернули горячую воду в дом на улице Софьи Ковалевской

Аварийной бригаде удалось завершить ремонтные работы на участке теплосети за три часа. Вечером 16 сентября в Калининском районе Петербурга на улице Софьи Ковалевской, 13/4, произошла коммунальная авария — жильцы дома остались без горячей воды.

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