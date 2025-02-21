62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Рязанцам, для себя, нужно выезжать жить в другие места, где нет поборов.Почти 200 рязанце...
  • чак
    Дебила-рецидивиста на 20 лет сажать.Преступник-романт...
  • Людмила Лепаева
    Зачем они с голода пухнутРязанцы отправили...

Рязанская область получит 2,6 млрд рублей на развитие сферы беспилотников

Рязанская область получит 2,6 млрд рублей на развитие сферы беспилотников

Субсидию одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Центр «ПРОТОС» занимается технологиями контроля воздушного пространства, а также проектированием и производством беспилотников и других сферах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх