Рязанская область получит 2,6 млрд рублей на развитие сферы беспилотников

Субсидию одобрила комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Центр «ПРОТОС» занимается технологиями контроля воздушного пространства, а также проектированием и производством беспилотников и других сферах.
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