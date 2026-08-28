В Госдуме рассказали, чего ждать от ставки ЦБ в конце года

Ключевая ставка ЦБ к декабрю может опуститься до 13%, но не ниже, либо вовсе остаться на текущем уровне При благоприятных условиях ключевая ставка Банка России может опуститься до 13% годовых к концу года, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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