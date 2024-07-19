Сибирская Швейцария: что посмотреть в Кузбассе

Кемеровская область — один из наиболее важных регионов России. Богатая на ресурсы земля здесь сочетается с мощным территориально-производственным комплексом, а местная природа поражает даже повидавших виды туристов.
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