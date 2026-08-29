Экономист Михаил Хазин считает, что разрыв связей с Россией поставил Финляндию в сложное положение. По его словам, Хельсинки сейчас заинтересован в возобновлении диалога с Москвой, так как экономика Финляндии серьёзно страдает без сотрудничества с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михалков заявил, ...
- ИК В Ростовской обла...
- В Азербайджан, Та...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым