"Очень грустно": Хазин уверен - финнов и лично Стубба остаётся лишь пожалеть

Экономист Михаил Хазин считает, что разрыв связей с Россией поставил Финляндию в сложное положение. По его словам, Хельсинки сейчас заинтересован в возобновлении диалога с Москвой, так как экономика Финляндии серьёзно страдает без сотрудничества с Россией.