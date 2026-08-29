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Царьград

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"Очень грустно": Хазин уверен - финнов и лично Стубба остаётся лишь пожалеть

"Очень грустно": Хазин уверен - финнов и лично Стубба остаётся лишь пожалеть

Экономист Михаил Хазин считает, что разрыв связей с Россией поставил Финляндию в сложное положение. По его словам, Хельсинки сейчас заинтересован в возобновлении диалога с Москвой, так как экономика Финляндии серьёзно страдает без сотрудничества с Россией.

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