Чаплин: объекты тепло-и водоснабжения станут обследовать минимум раз в пять лет

С 1 сентября 2026 года теплоснабжающие и теплосетевые организации будут обязаны регулярно проверять техническое состояние объектов, от которых зависит подача тепла в дома.
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