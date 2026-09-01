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За рулем

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Стало известно, какая модель Lada первой получит новые двигатели

Стало известно, какая модель Lada первой получит новые двигатели

В сентябре стартует производство Lada Azimut с новыми двигателями, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа. Именно этот кроссовер станет первой моделью, которая получит обновленные агрегаты.

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