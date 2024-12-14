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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья КХЛ Дударов о методических ошибках: «Штрафы – крайняя мера, к ней прибегают редко. Наоборот, после оплошностей поддерживают, их досконально разбирают» 

– Как вам давались первые матчи в КХЛ? – В прошлом сезоне, конечно, волновался. В КХЛ другой уровень во всем.

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