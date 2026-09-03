waiting for longs today ;* DAX Futures EUREX:FDAX1! sequelll I'm posting from my phone, so I can't give a full picture of the chart, but the gist is already here! What I like? The price entered the long NPOC yesterday, and today we opened OTD above VA.
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